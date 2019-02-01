Бесплатные мероприятия в Тюмени на 20-27 февраля

| Фото Сергея Елесина | Фото Сергея Елесина

Праздничные программы в честь Дня защитника Отечества, Битву на снегоходах, открытие магазина корейской косметики KEAUTY и другие мероприятия тюменцы смогут посетить бесплатно в течение ближайшей недели. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Презентация инновационных IT-технологий в бизнесе, в оценке состояния здоровья, инвестиции

Когда: 20 февраля 2019 в 18:00

Где: ул. М. Горького 83 ЦЗиК ELIS

18+

BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES инновационная, быстрорастущая компания Великобритании, разрабатывающая высокотехнологичные IT - продукты улучшающие качество жизни людей по всему миру поделится опытом о технологичном бизнесе и расскажет о самых современных направлениях продвигаемых компанией!

Тюменский региональный чемпионат "ЮниорПрофи"

Когда: с 19 по 21 февраля

Где: Кванториум

10-17 лет

Открытый региональный чемпионат "ЮниорПрофи" (ранее – JuniorSkills) для учащихся образовательных учреждений региона состоится в Тюмени с 19 по 21 февраля. Участники смогут продемонстрировать своё мастерство в различных областях и приобрести новые профессиональные навыки и полезные знакомства.

Подробности на сайте и по телефону: 8 (3452) 290-331, 8-905-857-15-14 (Сергей Юрлов, руководитель проектов Дворца "Пионер").

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества

Когда: 21 февраля с 9:00

Где: "Пионер", ул.Челюскинцев, 46

0+

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, состоится 21 февраля во Дворце творчества и спорта "Пионер". Тюменский областной поисковый центр организует акцию "Нам доверена память", а вечеров всех гостей ждет концерт "Папин день".

Акция "Нам доверена память" приурочена ко Дню защитника Отечества. С 9:00 до 19:00 для жителей города будет организована работа экспозиций, тематических площадок, а также презентация проектов поискового центра.

Поисковики организуют работу интерактивных площадок: интеллектуальная викторина "Тюмень тыловая", творческая мастерская по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества и фотозона "Сквозь года", где все желающие смогут сфотографироваться в военной форме с массогабаритными макетами оружия Великой Отечественной войны.

В 17:30 в концертном зале начнется праздничный концерт "Папин день". В нем свои творческие номера покажут воспитанники и коллективы Дворца "Пионер". В программе также будут использованы фрагменты из любимых мультфильмов.

Выставка "Афганистан. Без права на забвение"

Когда: 15 февраля-31 марта

Где: музей "Городская дума", ул.Ленина,2

6+

В 2019 году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

Афганская война стала для нашей страны крупнейшим военным конфликтом после окончания Великой Отечественной. За 10 лет службу в Ограниченном контингенте советских войск прошли службу более 500 тысяч солдат и офицеров, из них более 2 тысяч из Тюменской области.

Экспозиция представлена фотографиями, документами, письмами и личными вещами (одежда, предметы быта) воинов–интернационалистов, фрагментами огнестрельного оружия 80-х–90-х гг., корпусами мин. Многое из того, что увидят посетители привезено из Афганистана.

Развлекательные программы на катке "Пионер"

Когда:

Где: ДТиС "Пионер", ул.Челюскинцев, 46

Со своими коньками - бесплатно

3+

До конца зимы на катке будут проходить увлекательные мероприятия для тюменцев всех возрастов.

Каток открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00. В понедельник будет проводиться заливка льда. Пункт проката коньков работает до 20:00 в нижнем гардеробе Дворца "Пионер".

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Когда: 22 и 23 февраля

Где: Дома культуры города

0+

22 февраля:

12:00 - В ДК "Орфей" (ул.70 лет Октября, 5в) пройдет праздничная программа "Стоит на страже Родины солдат". Творческие коллективы "Орфея" представят свои лучшие концертные номера.

17:00 - В ДКиТ "Торфяник" стартует гала концерт конкурса "К подвигу героев песней прикоснись". Творческий подарок готовят самодеятельные коллективы областной столицы.

18:00 - В ДК "Водник" пройдет концертная программа "Вам, герои, посвящаем!". Герои есть у каждой эпохи, есть они и у ДК "Водник", эти люди - настоящие мужчины, которые в разное время внесли огромный вклад в становление и развитие "Водника". Именно им и будет посвящен концерт.

Кстати, уже сейчас идет прием заявок на участие в конкурсе "А ну-ка, мальчики!". ДК "Водник" приглашает будущих защитников Родины в возрасте от 5 до 7 лет проявить свою силу, красоту и талант.

В программе ребят ждет творческий конкурс, концертная программа, игры и розыгрыш призов.

Конкурс пройдет 23 февраля в 13 часов по адресу Судоремонтная, 1а.

Спектакль "Блажь"

Когда: 23 февраля в 15:00

Где: Тюменский народный театр, ул.Щербакова, 4/11

16+

Это история последней женской любви, последней женской осени. Немолодая помещица, позабыв обо всем и обо всех, увлеклась молодым управляющим, который вовсю пользуется дарами влюбленной хозяйки. Все попытки родственников образумить ее наталкиваются на непреодолимую преграду последнего, подаренного судьбой, чувства.

Открытие магазина корейской косметики KEAUTY

Когда: 23 февраля

Где: "Золотая лавина", ул.Республики, 46

0+

В ближайшую субботу тюменцев ожидает яркое и интересное событие – в "Золотой лавине" начнет работать второй мультибрендовый магазин корейской косметики. Напомним, первый уже несколько месяцев открыт для всех прекрасных жительниц Тюмени в торгово-развлекательном центре "Колумб" (Московский тракт, 118, 1 этаж).

В новом магазине KEAUTY также можно будет найти косметические средства 30 корейских брендов из разных нишевых сегментов: от недорогих тканевых масок для лица до высокотехнологических разработок профессионального уровня.

Самая приятная новость – всех пришедших на открытие нового магазина 23 февраля ожидают десятки щедрых подарков от ювелирного дома "Золотая Лавина", "Русской ювелирной сети", галереи часов "Техномир" и, конечно, "Кьюти". Вход для всех желающих свободный!

"Битва на Туре"

Когда: 23 февраля

Где: Тюменская набережная

0+

В Тюмени 23 февраля пройдет "Битва на Туре" – ежегодный фестиваль на городской набережной, в рамках которого состоится Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-эйр", помимо этого организаторы готовят много активностей для зрителей. Фестиваль традиционно обещает быть зрелищным как для взрослых, так и для детей.

"Битва на Туре" пройдёт в третий раз на искусственно созданной конструкции, имитирующей горнолыжную трассу. С прошлого года соревнования получили статус Этапа Кубка России и были признаны одними из лучших в стране по уровню организации. Перепад высот трассы около 30 метров, а ее протяженность 100 метров.

Продолжение здесь.