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Участники "Битвы на Туре" разыграют сто тысяч рублей

Общество, 15:38 20 февраля 2019

Союз экстремальных видов спорта | Фото: Союз экстремальных видов спорта

Лучшие сноубордисты страны сразятся за звание чемпиона и призовой фонд в размере 100 тыс. рублей в финалах этапа Кубка России по сноуборду в Тюмени на набережной Туры (мост Влюбленных) 23 февраля в 19 часов, сообщает Союз экстремальных видов спорта.

Участие в "Битве на Туре" примут титулованные российские сноубордисты Никита Автанеев и Антон Мамаев, выступавшие на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Антон Мамаев - молодой спортсмен из Екатеринбурга, стал первым российским райдером, приземлившим "Трипл корк" (тройное сальто). Антон - лидер сборной России в "Биг-Эйре", в Тюмени он побеждал два года подряд. Единственной женщиной-участницей станет Анастасия Логинова из Екатеринбурга. Она неоднократно занимала призовые места в дисциплине "Биг-Эйр".

Квалификационные состязания начнутся в 15 часов. На открытии финалов кубка в 19 часов зрители увидят выступление спортсменов на снегоходах и боевых дрифт-автомобилях. Организаторы подготовили теплый фуд-корт со сладостями, бургерами и кофе.

В течение дня для гостей состязаний будет работать детская площадка для сноуборда, где каждый желающий ребенок бесплатно попробует свои силы.

Вход на соревнования бесплатный.

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# Битва на Туре , сноуборд

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