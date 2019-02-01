В Уватском районе увеличили финансовую поддержку на организацию своего дела

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

До 192 тыс. рублей увеличился размер финансовой помощи для жителей Уватского района, планирующих организовать собственное дело, при государственной регистрации в 2019 году, сообщает Центр занятости населения муниципалитета.

Финансовая помощь на подготовку документов в виде компенсации затрат на оплату государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации и изготовление печатей, штампов осталась в прежнем размере – 1 тыс. 700 рублей.

Стартовый капитал на открытие своего дела предоставляется не всем. Для получения финансовых средств необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса, обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения, в том числе инвалидов, созданной при администрации Уватского муниципального района.

При этом непременно будут оценены: востребованность выбранного вида деятельности на территории муниципального образования, наличие у безработного гражданина опыта работы в выбранном виде деятельности и/или профессионального образования, наличие квалификации, анализ рынка и маркетинга, наличие собственных и/или заемных средств, оборудования, имущества, иных материальных ценностей для ведения бизнеса.

В 2018 году финансовой поддержкой на открытие своего дела воспользовались шесть жителей района, в 2019 году помощь планируется предоставить пяти гражданам.