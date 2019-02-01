На помощь онкобольным в России выделят около одного триллиона рублей

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Не менее 1 трлн рублей предложил потратить на помощь онкобольным президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в Гостином дворе 20 февраля, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время, заметил глава государства, нужно создать для детей хотя бы два реабилитационных центра мирового уровня.

"С диагнозом лейкоз сегодня выздоравливает более 80 процентов детей, а раньше болезнь была практически неизлечима, не было технологий. Приходилось искать помощи за рубежом. Россия направила ресурсы на улучшение ситуации в этой сфере. Удалось добиться результата. Но принципиальное значение имеет ранняя диагностика", - подчеркнул Владимир Путин.

В целом президент отметил, что уровень здравоохранения в стране растет, но многие граждане им недовольны.

"О состоянии здравоохранения судят по поликлиникам. В некоторых населенных пунктах тяжело вообще попасть на прием. Человеку не легче от средних цифр. Медпомощь должна быть доступна во всех уголках России", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в настоящее время в ряде регионов реализуется проект "бережливая поликлиника", время ожидания в регистратуре там сокращается в три раза. Но таких поликлиник пока очень мало. Путин поручил правительству внедрить стандарты "бережливых поликлиник" и перевести на них все детские поликлиники.

"Люди должны чувствовать бережное отношение к себе!", - подытожил президент.