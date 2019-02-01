Агентство "Тюменская линия" участвует в федеральном конкурсе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информационное агентство "Тюменская линия" примет участие в федеральном этапе конкурса деловой журналистики "Экономическое возрождение России", сообщает региональная торгово-промышленная палата.

Также в федеральном конкурсе участвуют программа "Деньги за неделю" телеканала "Тюменское время", общественно-политическая газета "Заря" Исетского района и журнал "Агрофорум", Тюмень.

Имена победителей станут известны в конце марта, награждение пройдет 11 апреля в информационном агентстве "Россия сегодня".

Конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" проводится в 25 раз. Его организуют Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России. Как отметил президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин, для участия в региональном конкурсе поступили заявки от известных СМИ региона, которые оперативно и профессионально освещают темы развития экономики, инвестиций и инноваций.

"Состоялся отбор, и мы надеемся, что лучшие материалы тюменских корреспондентов и изданий, которые мы отправим для рассмотрения на федеральном этапе конкурса, получат отклик от уважаемого жюри и принесут победу их авторам", - подчеркнул он.