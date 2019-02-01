Тюменские травматологи поделились опытом лечения болезни слесарей

| Фото: пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Методику апоневрэктомии представили тюменские травматологи на VI межрегиональной научно-практической конференции хирургов Урала и Западной Сибири, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Эту разработку в ОКБ № 2 запатентовали несколько лет назад. Реконструктивная операция применятся при хирургическом лечении контрактуры Дюпюитрена. Эту патологию еще называют болезнью "скрюченных пальцев".

Заболевание возникает из-за рубцового перерождения ладонных сухожилий и проявляется тем, что человек утрачивает способность сгибать и разгибать один или несколько пальцев. При тяжелом течении болезни кисть руки становится полностью неподвижной. Больной лишается возможности обслуживать себя – не может взять кружку в руку, застегнуть пуговицы на одежде, теряет трудоспособность. Чаще болезнь поражает мужчин среднего возраста, профессия которых связана с тяжелым ручным трудом и физическими перегрузками кисти (слесари, токари, водители большегрузных автомобилей, трактористы). У женщин заболевание выявляется в несколько раз реже.

Разработанная тюменскими врачами техника операции малотравматична и позволяет избежать инвалидности. Ранее выполнялось несколько разрезов – по одному на ладони и основных фалангах каждого из скрюченных пальцев. По новой методике все манипуляции - иссечение и удаление патологической соединительной ткани с одновременной пластикой сухожилий - проводятся через один небольшой разрез в области ладонной складки. Такое лечение легче переносится больным, а восстановление функций конечности происходит значительно быстрее. Спустя месяц после операции человек возвращается к обычной профессиональной деятельности и бытовой жизни.

За последние три года в ОКБ № 2 по современной методике прооперированы более 300 пациентов с контрактурой Дюпюитрена. Наблюдение за ними показало, что апоневрэктомия в подавляющем большинстве случаев позволяет добиться полного восстановления нормального функционирования кисти, вернуть руке прежнюю подвижность и избежать рецидивов заболевания.