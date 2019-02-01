В школе села Викулово тушили условный пожар

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

419 учеников вывели за несколько минут спасатели во время пожарных учений в Викуловской средне-общеобразовательной школе № 2. Пожарные отработали действия личного состава при спасении людей и проверили готовность подразделения, сообщает МЧС Тюменской области.

Легенду учений продумывали очень тщательно, ведь пожар в здании школы приравнивается к повышенному уровню опасности. Одна из главных задач спасателей при занятиях на подобных объектах – это доведение своих действий и действий сотрудников до автоматизма - когда все четко знают свои действия, шанс на спасение увеличивается в десятки раз.

Школьники, в свою очередь, получили практические и теоретические знания о том, как действовать в случае пожара и смогли понаблюдать за работой пожарной охраны.

По итогам занятия был проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности с руководством общеобразовательного учреждения. Руководство отметило высокий уровень подготовки пожарных и отлаженное многочисленными тренировками взаимодействие ответственных лиц.