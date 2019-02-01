Программа комплектации ЗапСибНефтехима заняла первое место премии HeadHunter

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Программа комплектации и формирования команды "ЗапСибНефтехима" заняла первое место премии HeadHunter "HR-бренд 2018" в категории "Федерация", сообщает "СИБУР-Тобольск".

Всего в рамках конкурса 65 членов экспертного совета и жюри оценивали 110 заявок. На конкурс компания представила проект "Взгляд в будущее" - по комплектации и подготовке команды для масштабного инвестиционного проекта СИБУРа в Тобольске - "ЗапСибНефтехима". На основе исследований целевой аудитории была внедрена программа мотивации, разработаны мероприятия по найму и адаптации сотрудников и их семей при переезде в Тобольск. Проведена коммуникационная кампания, в том числе, направленная на развитие бренда города.

Также была запущена комплексная программа развития инфраструктуры города "Тобольск 2020", реализуемая правительством Тюменской области, администрацией города при поддержке СИБУРа. К 2020 году в рамках программы в городе будут построены и реконструированы более 40 объектов спорта, медицины, городской среды и образования.

Директор бренд-центра HeadHunter Нина Осовицкая отметила беспрецедентный масштаб, сложность и социальную значимость проекта "Взгляд в будущее".

"Профессиональная реализация, системный подход, грамотный выбор инструментов и прозрачная оценка результативности - сильные стороны проекта, которые обеспечили проекту самую высокую награду - золото в номинации Федерация", - отметила Нина Осовицкая.

Как рассказал директор по управлению персоналом "СИБУР Тобольска" Максим Глотов, в Тобольске собрана уникальная инженерная команда, около 1 тыс. 500 человек из 40 регионов России.

"Символично, что сейчас они осуществляют пусконаладочные работы, творят химию будущего на родине Дмитрия Ивановича Менделеева. Для самого города проект "ЗапСибНефтехим" мощнейший импульс для развития инфраструктуры, городской среды на благо всех жителей, и новых в том числе. И все это благодаря большой команде СИБУРа, в состав которой входили представители многих предприятий", - подчеркнул Максим Глотов.

Добавим, "Премия HR-бренд" учреждена компанией HeadHunter в 2006 году. Это один из самых престижных российских конкурсов в области управления персоналом, также площадка для обмена опытом и знакомства с лучшими HR-практиками.