В Ямальском-2 начнется строительство поликлиники

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Строительство поликлиники начнется в Тюмени в мкр. Ямальский-2 в 2019 году. В настоящее время инициированы конкурсные процедуры по определению подрядной организации по строительству, сообщает Главное управление строительства по Тюменской области.

Новая поликлиника будет аналогичной уже работающей поликлинике № 5 на Московском тракте – семиэтажное здание общей площадью более 14 тыс. кв. метров запроектировано из расчета 500 посещений в смену.

В нем предусмотрено функциональное деление на детское и взрослое отделения, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, а также вспомогательные, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

В составе лечебно-диагностических отделений предусмотрены отделение томографии, рентгенодиагностики, узких специалистов, терапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы планируется в апреле 2019 года. Срок выполнения работ согласно проекту государственного контракта – 15 месяцев.

Напомним, что в 2019 году запланировано завершение строительства четырех объектов в части здравоохранения: отделение стоматологии в Заводоуковске, филиал поликлиники в мкр. 7а в Тобольске, отделение судебно-медицинской экспертизы в с. Омутинское Омутинского района и комплекс жилых домов в районе д. Патрушева.

На сегодняшний день в проектировании здравоохранения находятся четыре объекта: филиал поликлиники в п. Винзили Тюменского района, третья очередь областного онкологического диспансера (г. Тюмень), приемно-диагностический корпус ОКБ № 2 (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75) и областная детская клиническая больница на 220 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену (г. Тюмень).