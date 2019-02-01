Тюменцам предлагают рассказать о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Стать участниками Всероссийского творческого конкурса "Спасибо маленькому герою" предлагают юным жителям Тюменской области старше 7 лет. Прием заявок стартовал 21 февраля и продлится по 8 апреля, сообщает "Почта России".

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной войны и основан на уникальной книге-трилогии "Маленькие герои большой войны", в которой автор собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны.

"Военные почтальоны в годы Великой Отечественной были единственными связующими между фронтом и тылом, между войной и миром. Фронтовые письма сейчас - самые ценные реликвии в семьях. И мы считаем своим долгом сохранять память о героях войны", - отметил директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru. Ребята в возрасте от 7 до 17 лет могут поучаствовать в номинациях "Рисунок", "Литературная работа. Проза", "Литературное творчество. Поэзия", "Видеорепортаж". Для детей от 10 до 17 лет предусмотрена также номинация "Проект Монумента юных защитников Отечества" - работа в формате рисунка с описанием чертежа, эскиза или макета, созданного с помощью 3d-программы.

18 апреля жюри конкурса объявит список победителей, а 25 апреля в Москве состоится торжественная церемония награждения авторов лучших работ и праздничный концерт.

По итогам конкурса Почта России выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации "Рисунок", а на церемонии награждения в Музее Победы школьники смогут подписать и отправить открытки ветеранами по всей России.