В Вагайском районе браконьеры застрелили самку лося и детеныша

| Фото: zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Троих жителей Вагайского района задержали за незаконный отстрел самки лося и детеныша, сообщает региональное управление МВД России.

О происшествии полицейским рассказали сотрудники охотнадзора, которые сообщили, что в лесу трое мужчин разделывают мясо диких животных.

Полицейские установили, что два брата 1977 и 1979 года рождения и их 43-летний приятель незаконно из охотничьего ружья подстрелили детеныша и самку лося на территории Вагайского района. Лицензии на отстрел диких животных у мужчин не было. Кроме того, сезон охоты закрыт. У подозреваемых изъяты два ружья, снегоходы и разделочные ножи.

По предварительным данным ущерб составил 800 тыс. рублей.

Задержанные свою вину признали. Возбуждено уголовное дело "Незаконная охота". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.