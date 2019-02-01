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В Вагайском районе браконьеры застрелили самку лося и детеныша

Происшествия, 17:49 21 февраля 2019

zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Троих жителей Вагайского района задержали за незаконный отстрел самки лося и детеныша, сообщает региональное управление МВД России.

О происшествии полицейским рассказали сотрудники охотнадзора, которые сообщили, что в лесу трое мужчин разделывают мясо диких животных.

Полицейские установили, что два брата 1977 и 1979 года рождения и их 43-летний приятель незаконно из охотничьего ружья подстрелили детеныша и самку лося на территории Вагайского района. Лицензии на отстрел диких животных у мужчин не было. Кроме того, сезон охоты закрыт. У подозреваемых изъяты два ружья, снегоходы и разделочные ножи.

По предварительным данным ущерб составил 800 тыс. рублей.

Задержанные свою вину признали. Возбуждено уголовное дело "Незаконная охота". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# браконьеры , Вагайский район , лось , охота

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