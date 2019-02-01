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Честность является самым ценным качеством для лидеров

Общество, 18:43 21 февраля 2019

организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Честность, умение слушать других и хорошее образование считают россияне наиболее ценными качествами в лидерах, сообщает ВЦИОМ.

53 % респондентов назвали честность наиболее важным личностным качеством для лидера. Ценность умения слушать других для тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью, отметили 36 % опрошенных, хорошего образования – каждый третий, 32 %.

Интересно, что для лидеров работоспособность важна для 27 % опрошенных, на один процент меньше хотят видеть в них ответственность.

Доброта у лидеров, по мнению респондентов, на шестом месте, ей отдают предпочтение 24 % участников опроса.

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# ВЦИОМ , лидерство , люди , социальный опрос

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