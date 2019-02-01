Тюменские волейболистки завоевали бронзу Кубка студенческой лиги

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Женская сборная Тюменского индустриального университета завоевала бронзовые медали финала Кубка студенческой волейбольной лиги, сообщает вуз.

В соревнованиях приняли участие сборные восьми вузов из Барнаула, Улан-Удэ, Омска, Томска, Перми, Красноярска и Тюмени. Они разыграли три путевки в финал чемпионата студенческой волейбольной лиги.

В матче за первое место встретились студентки Пермского государственного университета и Алтайского государственного педуниверситета. Спортсменки из Барнаула оказались сильнее, завоевав Кубок лиги. Тюменки стали третьими, показав слаженную игру в команде. Среди лучших игроков турнира — студентка опорного вуза Екатерина Бородулина.

"Я занимаюсь волейболом с младших классов школы. Когда поступила в университет, сразу же попала в сборную ТИУ. На этом турнире сыграла хорошо — и в защите, и в приеме. Но в любой игре важна сплоченность команды, одному в волейболе не выиграть", - отметила Екатерина Бородулина.

Как отметил тренер женской сборной ТИУ по волейболу Анатолий Ларионов, турнир показал хорошую подготовку молодых российских спортсменок.

"Играть на площадке родного вуза с одной стороны проще, с другой — сложнее. Конечно, дома и стены помогают, но психологическая нагрузка на спортсменов увеличивается. В принципе, мы выступили неплохо", — подчеркнул он.

Впереди у сильнейших команд турнира месяц тренировок перед решающим финалом 20 чемпионата студенческой волейбольной лиги России. Он пройдет с 24 по 29 марта в Перми.