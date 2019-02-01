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Новый диссертационный совет организован в опорном вузе

Общество, 16:54 22 февраля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Новый диссертационный совет по техническим наукам в области нефтегазового дела создан в Тюменском индустриальном университете, сообщает вуз.

Приказ о выдаче соответствующего разрешения 15 февраля подписал первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

Председателем диссертационного совета назначен доктор технических наук, профессор кафедры бурения нефтяных и газовых скважин ТИУ Яраги Курбанов. В состав совета вошли 23 специалиста из числа ведущих ученых Тюменского индустриального университета и других научных центров и университетов России.

"Этот диссертационный совет особенно дорог опорному вузу. Он абсолютно уникален для России, потому что объединяет сразу три ведущих специальности в области нефтегазового дела – бурение, разработку месторождений, транспорт нефти и газа. Здесь сосредоточены наши основные научные кадры, большое количество аспирантов, разработок, традиций – это самое сердце, ядро индустриального университета", – отметила исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

В ТИУ действуют еще три диссертационных совета – по геологии, социологии, техническим наукам в строительстве. Диссертационный совет по техническим наукам в строительстве открылся в ТИУ 30 января 2019 года.

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# диссертационный совет , наука , ТИУ

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