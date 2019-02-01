Центр занятости назовет лучших работодателей в марте

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Более 50 руководителей подали заявки для участия в конкурсе "Лучший работодатель в области содействия занятости" по итогам 2018 года. Об этом рассказала начальник отдела по работе с работодателями Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Жанна Кочетова.

"В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы организаций, индивидуальных предпринимателей. Для нас очень значимо, что работодатели, сотрудничающие с Центром занятости, откликаются на наш призыв принять участие в конкурсе. Многие из них, например ООО "Тюмень Водоканал" и ГМС "Нефтемаш", делают это уже не первый год, что подчеркивает их стремление к победе", - уточнила она.

Победители конкурса будут названы не позднее 15 марта, пишет "Мегатюмень"