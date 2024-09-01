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День "Движения первых" проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

Общество, 15:21 19 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День "Движения первых" проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 19 сентября. В программе — творческие мастер-классы, настольные игры и концерт.

"Сегодня несколько муниципалитетов представляют свои программы с творческими мастер-классами, проводят занятия патриотической направленности. В инфопарк приехали представители Сладковского, Омутинского, Казанского районов, Заводоуковского и Голышмановского муниципальных округов и Тюмени. Это сильные команды местных отделений с ребятами-активистами", — рассказала председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Тюменской области Наталья Ахлюстина.

Представители тюменской гимназии №83 организовали мастер-классы по созданию талисманов для участников специальной военной операции. Желающие могли расписать деревянные заготовки или использовать пряжу. Готовые талисманы предадут бойцам через филиал фонда "Защитники Отечества".

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Активисты из Сладковского района предлагали горожанам сделать символы движения — единички — с помощью 3D-ручек. "Движение первых" хорошо развито в муниципальном образовании. Здесь ребята занимаются добровольчеством, интересуются экологией.

"У нас три поселения активно принимают участие в проекте "Хранители истории". Они ухаживают за памятниками, мемориальными досками, ходят в гости к ветеранам, проводят мероприятия патриотической направленности. Так как у нас много творческих ребят, в 2023 году запустили проект "Пеликан". Дети и подростки проявляли свои таланты именно на базе школ. Потом мы провели в районном доме культуры большой гала-концерт. Что касается экологического направления, по инициативе ребят сделали "Клумбы первых", — поделилась председатель совета отделения "Движения первых" в Сладковском районе Надежда Миронова.

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"Движение первых" — большая детская и студенческая всероссийская организация. Она объединяет участников в возрасте от шести до 25 лет. Местные отделения "Движения первых" есть в каждом муниципалитете Тюменской области. По всему региону в деятельность общественной организации вовлечены более 47 тыс. человек.

Движение работает по 12 направлениям. По каждому есть флагманский проект.

"Первичные отделения "Движения первых" есть в каждой школе. Туда может подойти и заявить о себе любой желающий. В Тюменской области воспитательная работа всегда была сильной. Сегодня мы интегрируем самые интересные разработки региона в большое масштабное движение по всей стране", — добавила Наталья Ахлюстина.

Активисты регионального отделения "Движения первых" нередко выезжают за пределы области, представляя регион в других субъектах. Более 2 тыс. 500 подростков побывали на выставке "Россия" в Москве. Также представители ездили на финал игры "Зарница 2.0" в Волгоград. Через путешествия ребята узнают страну, понимают, насколько она многогранная и многонациональная, учатся любить ее и привносить в нее свой вклад.

Побывать на дне "Движения первых" тюменцы успевают до 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# Движение первых , инфопарк , подростки

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