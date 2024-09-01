День "Движения первых" проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День "Движения первых" проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 19 сентября. В программе — творческие мастер-классы, настольные игры и концерт.

"Сегодня несколько муниципалитетов представляют свои программы с творческими мастер-классами, проводят занятия патриотической направленности. В инфопарк приехали представители Сладковского, Омутинского, Казанского районов, Заводоуковского и Голышмановского муниципальных округов и Тюмени. Это сильные команды местных отделений с ребятами-активистами", — рассказала председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Тюменской области Наталья Ахлюстина.

Представители тюменской гимназии №83 организовали мастер-классы по созданию талисманов для участников специальной военной операции. Желающие могли расписать деревянные заготовки или использовать пряжу. Готовые талисманы предадут бойцам через филиал фонда "Защитники Отечества".

Активисты из Сладковского района предлагали горожанам сделать символы движения — единички — с помощью 3D-ручек. "Движение первых" хорошо развито в муниципальном образовании. Здесь ребята занимаются добровольчеством, интересуются экологией.

"У нас три поселения активно принимают участие в проекте "Хранители истории". Они ухаживают за памятниками, мемориальными досками, ходят в гости к ветеранам, проводят мероприятия патриотической направленности. Так как у нас много творческих ребят, в 2023 году запустили проект "Пеликан". Дети и подростки проявляли свои таланты именно на базе школ. Потом мы провели в районном доме культуры большой гала-концерт. Что касается экологического направления, по инициативе ребят сделали "Клумбы первых", — поделилась председатель совета отделения "Движения первых" в Сладковском районе Надежда Миронова.

"Движение первых" — большая детская и студенческая всероссийская организация. Она объединяет участников в возрасте от шести до 25 лет. Местные отделения "Движения первых" есть в каждом муниципалитете Тюменской области. По всему региону в деятельность общественной организации вовлечены более 47 тыс. человек.

Движение работает по 12 направлениям. По каждому есть флагманский проект.

"Первичные отделения "Движения первых" есть в каждой школе. Туда может подойти и заявить о себе любой желающий. В Тюменской области воспитательная работа всегда была сильной. Сегодня мы интегрируем самые интересные разработки региона в большое масштабное движение по всей стране", — добавила Наталья Ахлюстина.

Активисты регионального отделения "Движения первых" нередко выезжают за пределы области, представляя регион в других субъектах. Более 2 тыс. 500 подростков побывали на выставке "Россия" в Москве. Также представители ездили на финал игры "Зарница 2.0" в Волгоград. Через путешествия ребята узнают страну, понимают, насколько она многогранная и многонациональная, учатся любить ее и привносить в нее свой вклад.

Побывать на дне "Движения первых" тюменцы успевают до 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова