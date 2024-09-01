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Каждый третий житель Тюмени считает молодежью людей до 35 лет

Общество, 15:10 19 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый третий житель Тюмени считает молодежью людей до 35 лет. Такие данные опроса приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Четыре года назад по Положению о молодежной политике РФ порог молодости был изменен. Теперь эта возрастная группа касается всех россиян от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым.

Вместе с тем, почти треть участников опроса – 26 % полагают, что молодым может быть человек до 30 лет. Еще 17 % уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 15% — в 20. Среди прочих ответов были варианты верхней границы в 36 лет – 44 года, ссылаясь на рекомендации ВОЗ.

Женщины называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет. Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами. Продлить молодежный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: горожане в возрасте от 25 до 34 лет.

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# возраст , общественное мнение , опрос

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