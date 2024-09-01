Каждый третий житель Тюмени считает молодежью людей до 35 лет
Каждый третий житель Тюмени считает молодежью людей до 35 лет. Такие данные опроса приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Четыре года назад по Положению о молодежной политике РФ порог молодости был изменен. Теперь эта возрастная группа касается всех россиян от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым.
Вместе с тем, почти треть участников опроса – 26 % полагают, что молодым может быть человек до 30 лет. Еще 17 % уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 15% — в 20. Среди прочих ответов были варианты верхней границы в 36 лет – 44 года, ссылаясь на рекомендации ВОЗ.
Женщины называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет. Мужчины же чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами. Продлить молодежный период до 35 лет чаще других хотят те, кто скоро его покинет: горожане в возрасте от 25 до 34 лет.