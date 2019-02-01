Праздничные выходные в Тюмени будут теплыми
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Предстоящие праздничные выходные 23 и 24 февраля в Тюмени будут теплыми.
Как сообщает центр Фобос, в субботу, 23 февраля, ожидается солнечная погода и до 3 градусов мороза. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 9.
Теплым будет и воскресенье, 24 февраля. В этот день синоптики обещают снег, температура воздуха составит минус 6 градусов, ночью ожидается до минус 11.
Не предвидится существенных изменений и в начале следующей недели. 25 и 26 февраля в дневные часы будет минус 8 градусов.
Любовь Голышева