Праздничные выходные в Тюмени будут теплыми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предстоящие праздничные выходные 23 и 24 февраля в Тюмени будут теплыми.

Как сообщает центр Фобос, в субботу, 23 февраля, ожидается солнечная погода и до 3 градусов мороза. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 9.

Теплым будет и воскресенье, 24 февраля. В этот день синоптики обещают снег, температура воздуха составит минус 6 градусов, ночью ожидается до минус 11.

Не предвидится существенных изменений и в начале следующей недели. 25 и 26 февраля в дневные часы будет минус 8 градусов.

Любовь Голышева