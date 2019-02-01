  • 22 февраля 201922.02.2019пятница
  • USD65,5401
    EUR74,2963
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер южный

Праздничные выходные в Тюмени будут теплыми

Общество, 12:20 22 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предстоящие праздничные выходные 23 и 24 февраля в Тюмени будут теплыми.

Как сообщает центр Фобос, в субботу, 23 февраля, ожидается солнечная погода и до 3 градусов мороза. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 9.

Теплым будет и воскресенье, 24 февраля. В этот день синоптики обещают снег, температура воздуха составит минус 6 градусов, ночью ожидается до минус 11.

Не предвидится существенных изменений и в начале следующей недели. 25 и 26 февраля в дневные часы будет минус 8 градусов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 22.02.2019Ишимцев предпенсионного возраста переобучат
13:04 22.02.2019Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество
12:20 22.02.2019Праздничные выходные в Тюмени будут теплыми
11:58 22.02.2019Руслан Кухарук отметил предложенный Путиным подход к решению социальных задач