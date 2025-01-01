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649 спецмашин убирают снег в Тюмени

Общество, 12:14 10 января 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

649 единиц техники, в том числе 94 комбинированные дорожные машины, 144 трактора, 160 самосвалов, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, вышли на уборку снега в Тюмени 10 января. Организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Отметим, 9 января в областной столице выпало около 3 мм осадков, с начала нового года – 50 % от январской нормы. Всего за зимний период полигон принял около 300 тыс. кубометров снега.

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В э2025 году был пересмотрен график работы вывода техники с учётом интенсивности движения автомобильного трафика на улицах города, также переработали маршрутные карты. Все это позволило обеспечить своевременную и качественную уборку снега.

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# уборка снега

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