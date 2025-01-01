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Тюменцы чаще других жителей Урала звонили на горячую линию Деду Морозу

Общество, 12:47 10 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Свыше 153 тыс. звонков на бесплатную горячую линию Деда Мороза обработали в "Ростелекоме" со всей России. Наибольшее количество вызовов поступило из Москвы и Московской области (8 тыс. 242), Тюменской области (5 тыс. 999), Екатеринбурга и Свердловской области (5 тыс. 665).

По телефону дети разгадывали зимние загадки, рассказывали Снегурочке о подарках, которые хотели бы получить в Новый год и оставляли пожелания Деду Морозу. Традиционно самым популярным детским желанием остается смартфон. Следом с небольшим отрывом идут игрушки (машинки, куклы, конструкторы), сладости и спортивный инвентарь. Самыми трогательными мечтами, по мнению цифровых помощников Деда Мороза и сотрудников "Ростелекома", стали пожелания "счастья маме и папе", "хороших оценок" и "чтобы все были здоровы". Помимо просьб о подарках дети обращались и к самому Деду Морозу, желали ему здоровья и счастья, сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Самыми активными абонентами, которые звонили на горячую линию, были дети в возрасте от пяти до десяти лет, на втором месте по количеству обращений — малыши с одного года до пяти лет.

"Проект ежегодной горячей линии Деда Мороза родился как интересная идея, но стал популярным и уже успел стать родным и плановым. Каждый год наша команда вкладывает максимум усилий в его подготовку: обучает искусственный интеллект и роботов для ведения диалогов, подбирает голоса персонажей и зимние загадки, придумывает специальные звуковые эффекты. Мы понимаем, что дети с нетерпением ждут Нового года и открытия горячей линии, поэтому подходим к проекту с особой ответственностью, стараясь его сделать по-настоящему волшебным", - сказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

Отметим, компания реализует проект уже третий год третий год подряд при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

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# горячая линия , Дед Мороз , Ростелеком

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