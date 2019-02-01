Тюменские ледолазы завоевали десять медалей на этапе Кубка России

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых медалей завоевали тюменские спортсмены на этапе Кубка России по ледолазанию. Соревнования проходили в Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" с 15 по 17 февраля, сообщают организаторы.

В Тюмень приехали представители 11 регионов России. Для них это очень важные старты, так как по итогам формируется сборная команда, которая будет представлять страну на международных соревнованиях.

Примечательно, что соревнования в дисциплине "трудность" в формате боулдеринга в мире в последний раз проводились в России, а именно в Тюмени – это был чемпионат России по ледолазанию в 2014 году. Этот формат состязаний требует много сил, опыта в постановке трасс, в работе с участниками, в грамотном составлении регламента и сильной судейской коллегии и секретариата.

Представитель Тюменской области Николай Кузовлев в очередной раз закрепил за собой титул чемпиона, заняв первое место в дисциплине "трудность". Напомним, что до этого он стал победителем Кубка Мира по ледолазанию в этом виде в сезоне 2018-2019 г.