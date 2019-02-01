Геометрию цвета Жанны Алиповой представят в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Геометрия цвета", на которой представлено 15 интерьерных работ тюменской художницы Жанны Алиповой, откроется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 28 февраля, сообщают организаторы.

Одна из картин – модульная работа "Бродский. Жизнь между двух островов", принимала участие в выставке "Сюжет в изобразительном искусстве" в ТРО ВТО Союза художников России в мае 2018 года.

В 2017 году художница впервые представила там же свою работу на выставке "Абстракция без границ". Через год состоялась ее персональная выставка в Тюменской областной научной библиотеке.

Все представленные работы объединяет техника их исполнения, а именно геометричность изображаемых на них предметов. Цветовая палитра направлена на создание определенного цветового звучания пространства.

Коллекция, выполненная в данной технике и создаваемая в течение двух с половиной лет, насчитывает около 70 картин. Большинство из них модульные работы либо картины-компаньоны, некоторые из которых находятся в частных коллекциях.

Период работы с 25 февраля по 8 апреля. Вход свободный.