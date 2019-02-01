Названы лауреаты антипремии "Золотая малина"

| Фото: www.razzies.com | Фото: www.razzies.com

Президент США Дональд Трамп и фильм "Холмс & Ватсон" стали победителями антипремии "Золотая малина" (Razzie Awards) сразу в нескольких номинациях, работа режиссера Итана Коэна признана "худшим фильмом" 2018 года, сообщают РИА Новости.

Как было объявлено в шуточном видеоролике на YouTube-канале премии, американский лидер был удостоен антипремии за худшую актерскую игру в документальных картинах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", где он предстал в роли самого себя. Конкуренцию президенту США в этой категории составили актеры Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп, а вернее, его голос. Кроме того, Трамп победил в категории "худший актерский дуэт" в фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", где глава Белого дома выступал в ансамбле, как пишут организаторы, со "своей нескончаемой мелочностью".

Антипремию за роль второго плана в картине "Фаренгейт 11/9" получила советница Трампа Келлиэнн Конуэй.

Сразу несколько наград достались фильму "Холмс & Ватсон" режиссера Итана Коэна. Он победил в номинациях "худший фильм", "худший режиссер", "худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат". Актер Джон Си Райли, сыгравший в картине Ватсона, признан худшим актером второго плана. Актриса Мелисса Маккарти, претендующая в этом году на премию "Оскар" за роль в фильме "Сможете ли вы меня простить?", удостоилась "Золотой малины" за участие в картинах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". Фильм "Пятьдесят оттенков свободы" победил в категории "худший сценарий".