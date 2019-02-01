Росгвардия поздравила мужчин с Днем защитника Отечества видеороликом

| Фото: rosgvard.ru | Фото: rosgvard.ru

Видеоролик на тему подарков мужчинам к 23 февраля сняли сотрудники Росгвардии.

Герой видео, популярный актер Александр Дуда, погрузился в суровые будни силовиков, прошел полосу препятствий и принял участие в штурме здания, чтобы получить свой желанный подарок на День защитника Отечества.

По сюжету, главный герой - самовлюбленный молодой человек, уклонившийся от службы в армии, который с иронией принял "классический" подарок к 23 февраля от своей девушки. По ее хитрому замыслу, погрузившись в суровые будни сотрудников Росгвардии, главный герой изменил свое отношение к атмосфере праздника, оценив его значимость.

Как сообщают в ведомстве, съемки проходили на одном из полигонов Росгвардии в сложных погодных условиях: ледяной ветер со снегом создавали для героев дополнительные испытания.

Героями клипа, помимо Александра Дуда, стали спецназовцы Центра специального назначения "Витязь" и офицер пресс-службы Росгвардии, майор полиции Екатерина Ермакова. Автор сценария - Денис Левчук, авторы монтажа - военнослужащие пресс-службы Анастасия Лотникова и Дмитрий Волков. Видеоролик снят киностудией Росгвардии.

Видео размещено на официальном сайте ведомства и аккаунтах Росгвардии в социальных сетях.