В Тюмени силовики устроили автогонки на Туре

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Лучшие водители полиции, МЧС, Росгвардии, дрифтеры, автогонщики, преподаватели автошкол, хоккеисты, фигуристы, парашютисты и альпинисты подарили тюменцам настоящий праздник мужества на "Спецоперации лед" в Тюмени 23 февраля.

Сотрудники полиции не только продемонстрировали мастерство в управлении автомобилями, но и операцию по задержанию и обезвреживанию преступников.

Приветствовали участников соревнований, гостей, болельщиков, родных и сослуживцев генерал-майор полиции, начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов, глава Тюмени Руслан Кухарук, заместитель председателя Тюменской региональной федерации автоспорта, депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев и другие почетные гости.

"В День защитника Отечества лучшие водители тюменской полиции, Росгвардии, МЧС, ДОСААФ, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД, лучшие автогонщики Урала приняли участие в соревнованиях, - сказал Юрий Алтынов. – Конкурсы профессионального мастерства необходимы, чтобы сотрудники умело водили автомобилем, и всегда выполняли служебную задачу. Полиция Тюменской области сегодня – это 8 тысяч 200 сотрудников, которые служат на благо народа, на благо Отечества, во имя безопасности жителей нашего региона"

Руслан Кухарук поздравил всех с праздником, и отметил, что стало доброй традицией в Тюмени на набережной реки Тура проводить 23 февраля несколько мероприятий, которые показывают и доказывают то, на что способен настоящий мужчина. А соревнования позволяют выявить сильнейшего.

"Спецоперация лед" 2019 года отличается большим количеством интерактивных зон, которые были расположены на территории верхней парковки набережной. Работало несколько выставок – оружия и ретроавтомобилей, был пункт обучения оказания первой медицинской помощи, конкурсы по безопасности дорожного движения и экзамен на знание ПДД.

До начала соревнования парашютисты приземлялись на лед реки Тура. А корабль на воздушной подушке проехал круг по трассе соревнований, альпинисты спустились с моста Влюбленных с факелами болельщика. Были и показательные выступления курсантов клуба "Аванпост" и ТВВИКУ.

Соревнования сотрудников силовых структур на служебных автомобилях: полиции, Росгвардии, МЧС в этом году проходили в классах – передний и полный привод. В них приняли участие 12 команд.

Командное соревнование на трассе "Трек" проходило по системе "Параллельная гонка", при этом использовалась олимпийская система соревнований – "PLAY OFF". Участник, догнавший соперника, при успешном выполнении всех дополнительных элементов, выигрывал заезд.

В составе команд - победители различных соревнований и автогонок, в том числе Всероссийского и международного уровня.