Культурная афиша Тюмени на март: Сергей Безруков, московский мюзикл и премьера спектакля в ТБДТ

В марте тюменцам представится возможность посетить концерты с участием российских знаменитых исполнителей, увидеть премьеру в ТБДТ "Обыкновенное чудо", а также оценить по достоинству московский мюзикл. Подробнее – в подборке самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В первый весенний день на сцене тюменской филармонии выступит певец Александр Маршал. В программу концерта войдут лучшие любовные баллады, лирические романсы и военно-патриотические песни, которые особой строкой проходят через творчество артиста.

Тюменский театр кукол порадует юных горожан интересным спектаклем "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Увидеть постановку можно будет 3 и 31 марта.

Артисты Московского театра оперетты и театров Москвы представят на сцене филармонии мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" 8 марта.

Тюменский драматический театр вновь подарит премьеру. На этот раз тюменцы смогут оценить спектакль "Обыкновенное чудо".

9 марта в тюменской филармонии даст концерт Сергей Безруков – лидер группы "Крестный папа". К слову, народный артист России Сергей Безруков - это не только настоящая легенда отечественного театра и кино, но еще и артист, от которого поклонники всегда ждут невероятных новых экспериментов. Так что будет интересно!

Валерий Меладзе 13 марта порадует тюменцев лучшими песнями за всю творческую карьеру. Оценить новую программу певца получится 13 марта в филармонии.

Известный российский актер Дмитрий Дюжев подарит зрителям великолепное прочтение произведения А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Мероприятие состоится в тюменской филармонии 20 марта.

На сцене ТБДТ 27 марта зрители увидят любимый многими спектакль "Мольер". Трагическая, но одновременно веселая и трогательная история последних лет жизни великого французского актера и драматурга Жана Батиста Мольера и его непростых взаимоотношений с Людовиком XIV, история любви и измены, предательства и подлости, верности и преданности.