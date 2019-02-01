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В России вступили в силу новые правила посадки в самолет

Общество, 13:58 24 февраля 2019

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

В российских аэропортах появится возможность посадки в самолет по электронному посадочному талону. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля, пишет РИА Новости.

Теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиры будут получать электронные посадочные. При этом в аэропортах по-прежнему можно будет самостоятельно распечатать посадочный или получить его на стойке регистрации. Авиакомпании, в свою очередь, обязаны информировать о возможности использования электронного талона, в том числе на своих сайтах.

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# аэропорты , самолеты , транспорт

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