Юные читатели отправятся в страну вежливости

| Фото: www.citylib-tyumen.ru | Фото: www.citylib-tyumen.ru

Час сюрпризов "Прикоснись ко мне добротой!" с путешествием в страну вежливости и доброты начнется в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) 26 февраля в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

По дороге в эту страну дети посетят аллею приветствий, море доброты и другое, там они назовут слова извинения и вежливые слова, свои добрые поступки, играя в игры: "Будь внимателен" и "Доброе солнышко".

Презентация "В гостях у дедушки Крылова" начнется в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 13 часов 30 минут.

Клип-обзор "Все профессии хороши – выбирай на вкус" для учащихся старших классов пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 13 часов 30 минут.

Библиотечный журфикс "День профессий" с участием специалиста пожарной части № 13 Тюмени начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) в 15 часов.

Творческая встреча с актером, режиссером молодежного театра им. В. С. Загоруйко "Ангажемент" Никитой Герасимовым начнется в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 19 часов.