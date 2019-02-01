Открыта регистрация на международный бизнес-тур в Югру

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Регистрация на международный бизнес-тур Югорского промышленного форума открыта до 29 марта, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В ходе визита иностранному бизнесу презентуют инвестиционные предложения в перспективных направлениях промышленного развития.

Организаторами тура, который состоится с 1 по 4 апреля, выступают департамент промышленности автономного округа, фонд развития Югры и ассоциация индустриальных парков России.

Деловая программа включает посещение и деловые встречи с руководством предприятий "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "РН-Юганскнефтегаз", ряд b2b-встреч с представителями местного бизнеса.

На территории округа успешно реализуются проекты различных направлений – от сферы услуг и туристического сервиса до металлургии и машиностроения. Среди предложенных к кооперации проектов представлены инвестиционные проекты в основных отраслях региона: товары и оборудование для ТЭК, производство строительных материалов, лесопереработка, агропромышленный комплекс, горнопромышленный комплекс.