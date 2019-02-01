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К концу недели в Тюмени потеплеет и пойдет снег

Общество, 12:45 25 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивой будет погода в Тюмени с 25 февраля по 3 марта. В последние дни зимы осадки будут маловероятны, а температурный режим составит днем от 5 до 10 градусов мороза. Однако уже с наступлением весны вместе со снегопадами в регион прорвутся теплые воздушные массы, а дневная температура повысится до ноля градусов.

Как сообщает центр Фобос, 25 и 26 февраля в областном центре ожидается до 7 градусов мороза, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 15.

27 и 28 февраля будет пасмурно, днем ожидается до минус 8 градусов, ночью – до минус 19.

В первый весенний день в областной столице потеплеет до минус 4 градусов и пойдет снег. Снежными будут и выходные, 2 и 3 марта. В эти дни воздух прогреется до ноля градусов, а ночью похолодает лишь до минус 5.

Любовь Голышева

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