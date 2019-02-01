Как безопасно находиться на льду, узнали почти четыре тысячи жителей области

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

3 тыс. 897 человек узнали о правилах безопасности при выходе на лед, сообщает МЧС по Тюменской области. В регионе завершился третий этап акции "Безопасный лед", проходивший с 18 по 24 февраля.

За это время сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проверили 417 мест выхода на лед, организовали работу 27 профилактических и более 208 патрульных групп с привлечением более 900 человек и 220 единиц техники.

Темой бесед было безопасное нахождение на зимних водоемах и первая помощь человеку, побывавшему в холодной воде. Отдельно инспекторы ГИМС проверили 12 туристических баз вблизи водоемов, где с отдыхающими проводились беседы об опасностях, связанных с нахождением на льду.

Особое внимание было уделено проверке ледовых переправ. Всего на территории Тюменской области действуют восемь переправ.