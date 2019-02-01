Тюменская делегация посетит V Всероссийскую неделю охраны труда в Сочи

| Фото: www.vssot.aetalon.ru | Фото: www.vssot.aetalon.ru

Профилактику и культуру безопасного труда на предприятиях страны обсудят в Сочи с 22 по 26 апреля. Всероссийская неделя охраны труда в 2019 году будет юбилейной и пройдет в пятый раз.

Заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев отметил, что за последние 15-20 лет сфера труда претерпела серьезные изменения. Цифровизация экономики несет не только новые возможности, но и новые опасности и риски, которые необходимо выявлять. По его мнению, система управления охраной труда должна быть гибкой и строиться на основе информационных систем. Кроме того, нужно защищать права работников при дистанционной и удаленной работе.

К участию в мероприятии пригласили генерального директора международной организации труда Гая Райдера. Тюменскую область в Сочи будут представлять заместитель губернатора Лариса Теплоухова и директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

По информации профильного департамента, из предприятий и организаций области на Всероссийскую неделю охраны труда уже заявились Тюменская домостроительная компания, ООО "Телекоммуникационные системы", "Техноавиа-Тюмень", Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности, филиал "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети", АО "Сибстройсервис", Тюменский межрегиональный центр охраны труда, Государственная инспекция труда в Тюменской области и тюменское отделение Фонда социального страхования РФ. Узнать подробную информацию об условиях участия и подать заявку можно на сайте.

Обсуждения на сессиях деловой программы пройдет в четырех тематических направлениях. В блоке "Регулирование в сфере охраны труда: вызовы и стратегия" участники обсудят изменения в Трудовой Кодекс РФ и регулирование отдельных вопросов, в том числе: обучение по охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, правила по охране труда, компетенции специалистов.

Второй тематический блок "Новации в управлении охраной труда: вызовы эпохи "Индустрия 4.0" посвятят, в частности, цифровым системам управления охраной труда, экономической модели мероприятий по охране труда и оценке их эффективности, электронному обучению, дистанционным медицинским осмотрам, а также новым способам вовлечения и методам коммуникации с работниками с помощью электронных платформ.

Третий блок "Культура безопасного труда – создание условий для предотвращения травматизма и заболеваемости" затронет вопросы эффективной коммуникации в организациях для обсуждения вопросов охраны труда, вовлеченности работников в решение этих вопросов, применения инструментов выявления профессиональных рисков, формирования ценностей и поведенческих установок работников на безопасный труд. Кроме того, здесь будут обсуждаться лучшие корпоративные практики и стимулирование работников к ведению здорового образа жизни.

В четвертом тематическом блоке "Современный специалист и руководитель по охране труда" поговорят о повышении профессиональных компетенций, оценке руководителей и специалистов по охране труда.

В рамках недели охраны труда традиционно пройдет X Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE. Будут развернуты консультационные пункты МЧС России, Роструда, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росаккредитации, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Также на площадке организуют бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и послетестовым консультированием участников.

Впервые посетители смогут познакомиться с работой практических стендов по тематикам оценки квалификации специалиста по охране труда, дистанционного обучения, новых технологий обучения безопасности с помощью виртуальной реальности.

По информации Минтруда России, в стране сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня производственного травматизма, за 11 месяцев 2018 года произошло 4 тыс. 479 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 3% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Количество погибших также уменьшается, но традиционно остается наиболее высоким по сравнению с другими видами экономической деятельности в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйстве, в сфере транспорта, добыче полезных ископаемых.

В Тюменской области по итогам 2018 года число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более сократилось до 390 человек, количество погибших на производстве составило 20 человек.

Дарья Казакова