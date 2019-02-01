Тюменские школьники узнали о самых востребованных профессиях

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Учащиеся девятых классов средней школы № 9 Тюмени встретились с депутатом Тюменской городской думы Степаном Киричуком в рамках образовательного проекта "Я — будущий инженер". Он реализуется под эгидой "Единой России" в рамках партийного проекта "Новая школа", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Депутат провел с ребятами профориентационную беседу. Он отметил, что стране нужны хорошие специалисты во всех отраслях. "У каждого ребенка еще в раннем возрасте формируются интересы к тем или иным предметам. И часто бывает, что родители сами делают за детей жизненный выбор, желая видеть их представителями тех профессий, которые дадут гарантированный доход и высокий социальный статус", - рассказал Степан Киричук и добавил, что так было и с ним.

Его определили учиться в Брестский техникум железнодорожного транспорта, поскольку он считался лучшим учебным заведением. Степан Киричук также рассказал о своем трудовом пути и порекомендовал ребятам относиться к учебе со всей серьезностью, заниматься самообразованием и по возможности посещать различные кружки. Особый упор, по его словам, стоит делать на физику, математику и русский язык, поскольку это основополагающие предметы.

Встреча прошла в приятной дружеской атмосфере, школьники задавали вопросы, фотографировались с депутатом.

По словам автора проекта, секретаря первичного отделения № 17 Георгия Кекелии, подобный формат встреч будет продолжен и расширен выездами детей в технические учебные заведения и на предприятия Тюмени.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Новая школа" Андрей Артюхов считает, что необходимо заниматься профориентационной работой с ребятами подросткового возраста.

"Их нужно знакомить со специальностями, которые востребованы в нашем регионе, а экономике Тюменской области необходимы высококлассные инженеры. Замысел проекта заключается в популяризации инженерного образования среди школьников, их знакомства с основами инженерных специальностей, получении дополнительных знаний", - рассказал Андрей Артюхов.