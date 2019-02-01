Методики закаливания в детсадах и школах отрабатывают в проекте "Регион здоровья"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Методики закаливания детей в детских садах и школах будет готова представить в Министерство здравоохранения РФ Тюменская область к 2021 году. Об этом заявили инициаторы и организаторы областного проекта "Регион здоровья" на пресс-конференции пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По словам руководителя проекта, депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина, проект стартовал в 2018 году, но сама идея появилась значительно раньше.

"Тюмень является одной из столиц по продвижению закаливания и зимнего плавания, - пояснил он. - У нас с успехом прошли крупные соревнования международного уровня, включая чемпионат мира по зимнему плаванию 2016 года. Все это способствует популяризации оздоровления, однако до сих пор регламент закаливания детей в садиках и школах не сформирован. Наша стратегическая задача – опираясь на результаты научных исследований, составить программу и защитить ее в Министерствах здравоохранения, спорта и образования и науки РФ".

По словам координатора направления "Здоровье и спорт", кандидата биологических наук Татьяны Фишер, методика закаливания, которая применяется в детском садике "Малышок" в поселке Винзили, уже дала свои результаты.

"С октября 2018 года дети в этом садике выбегают на улицу при 25-градусном морозе в трусиках и потом бегут в сауну. И родители стоят в очередь, чтобы и их дети занимались в таких экспериментальных группах", - сообщила она.

По словам Алексея Салмина, есть и уже вполне ощутимые результаты. "Средние показатели пропусков детского сада из-за болезни в Тюменском районе составляют девять дней в году, а в экспериментальной группе – четыре дня", - пояснил он.

Всего в проекте, по данным исполнительного директора проекта, кандидата технических наук Антона Яркина, участвует около 250 человек.

"Это около 30 человек научного состава, - пояснил он, - среди них пять докторов медицинских наук и 12 кандидатов наук в различных сферах. Остальные – это участники экспериментальных и контрольных групп".

Цель проекта "Регион здоровья", по словам его организаторов и вдохновителей, - "сохранить и приумножить здоровье населения Тюменской области учитывая географические и климатические особенности региона используя силу холодной воды".

Проект реализуется по пяти направлениям: здоровое поколение 4+, школа здоровья, лаборатория здоровья, активное долголетие, здоровье и спорт.

Борис Олейник