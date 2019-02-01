В школах Тюменской области откроют пятьдесят семь "НаукоЛабов"

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Новое оборудование появится в школах региона в ближайшие два года, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"Сейчас 95 процентов школ Тюменской области соответствуют современным требованиям. Работа будет продолжена в рамках реализации национального проекта "Образование". Уже в этом году планируется оснащение 28 школ-центров гуманитарного и цифрового профиля, 35 школ-пилотов по внедрению модели цифровой образовательной среды, появится еще 57 школ-сетевых лабораторий "НаукоЛаб", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 2018 году в регионе открыли 39 "НаукоЛабов". В кабинетах, оснащенных по последнему слову техники, ребята углубленно изучают физику, химию, биологию, ведут проектные и исследовательские работы, готовятся к соревнованиям WorldSkills.

В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" к 2024 году все школы Тюменской области обеспечат высокоскоростным Интернетом. В 2019 году он появится в 65% учебных заведений области.