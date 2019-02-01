Фильм о жизни генерал-майора Валерия Борисова презентовали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный телевизионный фильм, посвященный жизни и работе генерал-майора милиции, бывшего начальника регионального управления МВД Валерия Борисова, презентовали в Тюмени 26 февраля.

Фильм "Говорит милиционер Борисов" подготовила творческая группа телеканала ГТРК "Регион-Тюмень". На официальную презентацию картины были приглашены друзья и коллеги Валерия Борисова, депутаты Тюменской областной думы, офицеры полиции и Росгвардии, ветераны органов внутренних дел.

"Символично, что презентация фильма об этом человеке проходит здесь, в стенах Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, - отметил председатель общественного совета при региональном УМВД Александр Петрушин. - Здесь, в отделе периодики, было его самое любимое место после рабочего кабинета. Он много интересовался историей тюменского спорта и культуры, его прекрасно знали и любили все сотрудники библиотеки".

В 30-минутном фильме своими воспоминаниями о бывшем главе ГУВД Тюменской области делятся его коллеги. Все они отмечают, что Борисов всегда отличался высоким профессионализмом, открытостью, порядочностью, готовностью прийти на помощь в трудную минуту. Особое место в фильме занимает интервью с Владимиром Рушайло, занимавшем в 1999-2001 годах пост министра внутренних дел Российской Федерации.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Ленты о работниках правоохранительных органов снимать очень сложно, - поделился после просмотра фильма Александр Петрушин. - В силу их сдержанности и в силу закрытости ведомства, субординации, иногда из-за отсутствия каких-либо архивных документов. Но эта творческая группа достойно справилась с этой задачей и сделала одновременно корректно и эмоционально".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, бывший глава ГУВД Тюменской области скончался на 65 году жизни в сентябре 2018 года. В день рождения Валерия Борисова, 29 апреля, фильм "Говорит милиционер Борисов" будет показан в эфире телеканала "Регион-Тюмень".

Николай Ступников