Многодетная семья из Казанского района получит новый дом

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Семья Битковых из Казанского района стала еще одним участником регионального проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Такое решение было принято на заседании политсовета Казанского местного отделения, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Битковы проживают в дер. Малая Ченчерь в частном, неблагоустроенном жилом доме общей площадью 37 кв. метров с печным отоплением, а потому известие о том, что им построят благоустроенный дом в рамках партийного проекта, стало для них приятной неожиданностью.

"От радости дух захватывает. Я и представить не могла, что нам такой подарок сделают, — призналась мама Виктория. — Слов нет, даже не верим, что это все с нами происходит. Спасибо большое "Единой России", что выбрали именно нас, ведь многодетных семей так много".

По словам начальника межрайонного управления социальной защиты населения Казанского и Сладковского районов Александра Абрамова, среди односельчан семья Битковых характеризуется положительно.

"Очень дружная, трудолюбивая, добропорядочная семья. Дети окружены заботой и вниманием, взаимоотношения построены на любви и доверии друг к другу, — рассказал он. — Родители приучают их к самостоятельности, труду, развивают чувства ответственности, воспитывают уважение к старшим и заботу о младших. Мы считаем, что семья является достойным кандидатом, чтобы стать участником партпроекта".

Глава семьи Андрей родился и вырос в дер. Малая Ченчерь. По окончании школы отслужил, поработал немного в Тюмени, где и познакомился с будущей женой и вместе с ней вернулся на малую родину. Здесь продолжил трудовую деятельность в сельском хозяйстве трактористом. Его жена Виктория до рождения детей тоже работала, сейчас занимается их воспитанием.

У супругов четверо детей, двое из них — Дарья и Артем — учатся в 4 и 2 классах и только на "хорошо" и "отлично". Даша — активная участница и инициатор классных и общешкольных мероприятий, призер различных конкурсов и олимпиад. Во внеурочное время посещает кружок "Веселая грамматика", рисует, танцует и поет. Артем тоже не уступает сестре, участвует во всех мероприятиях, которые проходят в школе и Доме культуре.

Младшие двойняшки — пятилетние Таисия и Дмитрий, еще ходят в садик. "Через полтора года, надеюсь, пойдут в школу уже в селе Казанское", — сказала Виктория.

После заседания политсовета его участники и члены семьи побывали на земельном участке, где и будет возводиться будущий дом Битковых. Они увидели его проект. "Очень нравится, у нас будет четыре спальни и гостиная, всего 152 квадратных метра", — поделился Андрей.

"Теперь места хватит всем — и нам, и родственникам, которые будут к нам чаще в гости приезжать", — добавила его жена.

На приусадебном участке Битковы планируют построить баню и стайку для куриц и кроликов. Они и сейчас держат хозяйство — корову, свиней и птицу, выращивают овощи. Работы хватает всем, поэтому все члены семьи друг другу помогают: дочки — маме, сыновья — папе. Воду принесут, посуду помоют, приготовят, по хозяйству управятся.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов напомнил, что в рамках проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи" построено уже 15 домов. Возводятся они без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.

"Очень важно оказывать адресную помощь, особенно когда речь идет о многодетных семьях. Как правило, те, кто становятся участниками проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", — малообеспеченные семьи. Для них обретение нового комфортного жилья – это не только мечта, которая сбывается благодаря участию единороссов, но и старт для дальнейшего роста", — считает Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов рассказал, что совсем скоро начнутся работы по возведению дома. "Проект сегодня показали семье, он им понравился. Решено построить панельный одноэтажный дом с мансардой. Полагаю, что в июле-августе он будет сдан", — добавил он.

Секретарь Казанского местного отделения партии "Единая Россия", глава района Татьяна Богданова считает, что с появлением большого дома у семьи появится перспектива увеличения ее состава. "Нам важно создать хорошие условия для воспитания и обучения детей, а в районном центре есть все для этого — детский сад, общеобразовательная школа и школа искусств", — подытожила она.