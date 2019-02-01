Валерия Путинцева получила титул "Мисс студгородок"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентка первого курса Многопрофильного колледжа ТИУ по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств" Валерия Путинцева стала обладательницей титула "Мисс студгородок–2019".

За звание талантливой, умной, красивой и спортивной девушки Студенческого городка ТИУ в феврале сражались 10 конкурсанток.

Валерия Путинцева призналась, что о конкурсе узнала от соседки по общежитию, но отправить заявку решилась не сразу.

"Хотя я и шла к финалу только за победой, но знала, что все девочки по-настоящему сильные соперницы и достойны этой номинации", – рассказала студентка.

На первом этапе участницы конкурса "Мисс студгородок" демонстрировали кулинарные способности. Каждая девушка готовила блюдо из теста, а сотрудники Центра обеспечения питанием следили за соблюдением всех правил и норм.

Самой хозяйственной, по мнению экспертов, стала Умида Холбоева из общежития №5. За старания девушка получила титул "Мисс золотые руки". Звание "Мисс спорт" получила Виктория Сивухина из общежития №1.

В финале конкурса претендентки на корону показывали творческие номера и отвечали на вопросы о театре. Оценивали выступления директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий, начальник управления социальной и внеучебной деятельности Евгения Миронова и "Мисс студгородок – 2018" Лада Черных.

Николай Ступников