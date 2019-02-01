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Уральца осудят за езду на грузовике по фальшивым правам

Происшествия, 18:32 27 февраля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Жителя Свердловской области осудят за езду на грузовике по фальшивым правам в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

28-летний житель п. Белоярский в сентябре 2018 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения был лишен водительских прав на полтора года. В Интернете он купил фальшивые права на чужую фамилию и стал ими пользоваться.

В февраля 2019 года молодой человек на грузовом автомобиле с прицепом выехал в Новый Уренгой. Вблизи п. Московский инспектор ДПС остановил грузовик. Водитель предъявил водительское удостоверение на чужую фамилию, которое вызвало подозрение. В ходе досмотра машины был обнаружен паспорт водителя и установлена его личность. Свердловчанин признался, что купил права.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.

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# водительское удостоверение , фальшивые документы

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