Более пяти тысяч квадратов жилья ввели в эксплуатацию в Викуловском районе в 2018 году

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

5 тыс. 614 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Викуловском районе в 2018 году, сообщает пресс-служба районной администрации.

Под индивидуальное жилищное строительство было задействовано 1 тыс. 476 кв. м инженерно-подготовленных площадок, под стандартное жилье - 3 тыс. 492 кв. м.

ОАО "Ишимагрострой" построил и ввел в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом в с. Викулово общей площадью 1 тыс. 340 кв. м. Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 4 тыс. 274 кв. м.

Жилые дома строятся и вводятся в эксплуатацию преимущественно на территории села Викулово. Доля введенных в эксплуатацию жилых домов в деревянном исполнении составляет 50%.