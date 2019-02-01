Более пяти тысяч квадратов жилья ввели в эксплуатацию в Викуловском районе в 2018 году
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5 тыс. 614 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Викуловском районе в 2018 году, сообщает пресс-служба районной администрации.
Под индивидуальное жилищное строительство было задействовано 1 тыс. 476 кв. м инженерно-подготовленных площадок, под стандартное жилье - 3 тыс. 492 кв. м.
ОАО "Ишимагрострой" построил и ввел в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом в с. Викулово общей площадью 1 тыс. 340 кв. м. Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 4 тыс. 274 кв. м.
Жилые дома строятся и вводятся в эксплуатацию преимущественно на территории села Викулово. Доля введенных в эксплуатацию жилых домов в деревянном исполнении составляет 50%.