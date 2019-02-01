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Звезд города назовут в Тюмени 1 марта

Общество, 09:57 28 февраля 2019

организаторов конкурса "Звезды города" | Фото: организаторов конкурса "Звезды города"

Третий региональный конкурс юных талантов "Звезды города" пройдет в Тюмени 1 марта. В этот раз в нем принимают участие, в том числе, и дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщают организаторы.

Конкурс проводится по номинациям: вокальное, танцевальное, инструментальное творчество и оригинальный жанр. В нем участвуют дети от трех до 18 лет.

Конкурс направлен на выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей в области искусств; привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям различными видами искусства в целях их социальной адаптации и интеграции в общество, а также привлечение внимания общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оценивает исполнителей жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства и медийные личности города.

Все участники получат дипломы и ценные подарки.

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# вокал , дети с ОВЗ , конкурс , хореография

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