Илья Чукалин расскажет о налогах для НКО

| Фото: СК РФ | Фото: СК РФ

Вебинар "Налогообложение некоммерческих организаций" проведет генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 5 марта в 12 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба фонда.

На вебинаре Илья Чукалин расскажет, что должен знать каждый руководитель некоммерческой организации о налогах, с каких поступлений НКО должна платить налоги, а с каких – нет, какие налоговые льготы есть у НКО, а также другие актуальные темы.

Вопросы по теме вебинара можно задать в форме регистрации на вебинар.

Также напоминаем, что Фонд президентских грантов выпустил видеоурок "НКО и налоги", в котором освещаются основные вопросы налогообложения некоммерческих организаций. Урок доступен в разделе "Онлайн-курсы".

Присоединиться к вебинару можно, пройдя по ссылке.