Конкурс "Художники в памперсах" стартует в Тюмени

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Конкурс рисунков "Художники в памперсах" пройдет в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) на абонементе "Кнопочка" для самых маленьких читателей от 0 до трех лет с 1 по 27 марта, сообщает городской департамент культуры.

Конкурс, организованный в рамках проекта "Мамин клуб", предлагает малышам, используя специальные пальчиковые краски, под присмотром взрослых оставлять на альбомных листах разноцветные отпечатки своих пальчиков, ступней и ладошек. А затем художественный шедевр ребенка должны дорисовать мамы, папы, бабушки или дедушки, чтобы получился образ сказочного героя из русских народных сказок "Теремок" или "Колобок". Для участия в выставке-конкурсе нужно подготовленные дома совместные работы малышей и мам принести в Центральную детскую библиотеку.

Необычная выставка художников в памперсах будет работать до 27 марта, в этот день будут подведены итоги. Маленьким участникам будут вручены дипломы. В завершение состоится фотосессия.

Вопросы можно задать по телефону 27-86-93.