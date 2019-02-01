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Начинающих фермеров выявили на интеллектуальной игре

Общество, 18:54 27 февраля 2019

"Образование72" во ВКонтакте | Фото: "Образование72" во ВКонтакте

Команда Междуреченского агротехнического колледжа "Агро-Арт" (ХМАО-Югра) стала победителем интеллектуальной игры "Начинающий фермер 2019".

VII региональный этап игры прошел в Тюмени на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Как рассказал ИА "Тюменская линия" представитель Студсовета университета Федор Маслов, в игре приняли участие три команды школьников, студентов ссузов и молодежь, работающую в сфере АПК.

Участникам предстояло разработать бизнес-план сельскохозяйственной организации, представить на суд жюри резюме - самостоятельный рекламный документ, содержащий основные положения.

Примечательно, что одна из команд, принимала участие в игре дистанционно. Участники из команды ссузов "Farm House" представили жюри собственную продукцию - ягоды и варенье.

"Команда "Агро-Арт", представлявшая Междуреченский агротехнический колледж решением жюри была признана победителем", - рассказал Федор Маслов.

Ребята из ялуторовского проекта "Агропоколение" не стали победителями, но были отмечены специалистами из состава жюри игры и были приглашены для участия в следующей, весенней сессии игры "Начинающий фермер", а также получили диплом участников.

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# ГАУ Северного Зауралья , интеллектуальные игры

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