Галина Шарухо: перерабатывающим предприятиям нужно вспомнить о санитарных днях

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Тюменским перерабатывающим предприятиям придется вспомнить о существовании и смысле санитарных дней.

Об этом на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям заявила руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области Галина Шарухо.

"Многие предприятия просто забыли, что это такое и не проводят санитарных дней, что ведет к ряду нарушений", – пояснила она.

Сейчас, например, простаивает сыроварня Сар-Сар в Нижнетавдинском районе. Специалисты Роспотребнадзора выявили там более 30 нарушений, включая отсутствие медицинских книжек у сотрудников и горячей воды на предприятии.

"По итогам 2018 года деятельность более ста предприятий, связанная с оборотом пищевой продукции, была приостановлена по решению суда из-за несоответствия требованиям санитарных норм, - рассказала она. - Это неплохая мера. За несколько дней они исправляют все пробелы, которые у них накопились и все приводят в норму".

Контроль за деятельностью перерабатывающих предприятий будет ужесточен в 2019 года. Полномочия Роспотребнадзора, как сообщила Галина Шарухо, будут расширены контролем и надзором не только за безопасностью производимой продукции, но и за ее качеством.

"До 12 апреля необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие совершенствование контроля за качеством пищевой продукции и питьевой воды. Такое поручение по итогам встречи в Совете Федерации было дано председателем правительства, - отметила Галина Шарухо. - Роспотребнадзор будет наделен полномочиями по контролю и надзору за качеством данной продукции. Понятие качества получит отражение в рамках стратегии повышения качества пищевой продукции и будет включать в себя и безопасность и полезность".

Борис Олейник