Какие выбирать блины и продукты к Масленице, рассказал Роспотребнадзор

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Внешний вид продукции, целостность упаковки, состав и срок годности, а также условия хранения и продажи наиболее важны при выборе блинов и других продуктов питания, напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Перед покупкой готовых к употреблению блинов с различными начинками на предприятиях торговли особенно внимательно следует изучить состав. В идеале блинчики должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может быть от кремового до светло-коричневого.

Во время уличных гуляний следует обратить внимание на то, соблюдает ли продавец правила гигиены, условия хранения начинок и продукции, содержит ли он в чистоте рабочее место. Перед употреблением пищи на улице необходимо обработать руки гигиеническими салфетками.

Чтобы празднование Масленицы не принесло проблем со здоровьем, не увлекайтесь жирными и жареными блюдами, чередуйте их с потреблением сырых овощей и фруктов. Больше времени проводите активно на свежем воздухе, участвуя в праздничных мероприятиях.