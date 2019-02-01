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Футболисты "Тюмени" отправились в Новосибирск через Екатеринбург

Спорт, 17:16 28 февраля 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

20 игроков ФК "Тюмень" отправились на выездной матч Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ с новосибирской "Сибирью", сообщает пресс-служба клуба.

А для начала команда Горана Алексича остановится в Екатеринбурге для тренировок на футбольном манеже "Урал". Официальная игра в Новосибирске 3 марта также состоится в закрытом помещении. Это будет стадион "Заря". По прогнозам синоптиков, в день матча в Новосибирске будет около пяти градусов мороза.

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# ФК Тюмень , ФНЛ , футбол

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