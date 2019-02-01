Футболисты "Тюмени" отправились в Новосибирск через Екатеринбург

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

20 игроков ФК "Тюмень" отправились на выездной матч Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ с новосибирской "Сибирью", сообщает пресс-служба клуба.

А для начала команда Горана Алексича остановится в Екатеринбурге для тренировок на футбольном манеже "Урал". Официальная игра в Новосибирске 3 марта также состоится в закрытом помещении. Это будет стадион "Заря". По прогнозам синоптиков, в день матча в Новосибирске будет около пяти градусов мороза.