Именем фронтовика Василия Малкова могут назвать улицу в Тюмени

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Малков | Фото: phototyumen.ru Ветеран Великой Отечественной войны Василий Малков | Фото: phototyumen.ru

Одну из безымянных тюменских улиц могут назвать в честь участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Тюмени – Василия Малкова.

С таким предложением в городской департамент земельных отношений и градостроительства обратился родительский комитет 4а класса школы № 89.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в честь Василия Малкова предлагают назвать одну из безымянных улиц на территории планировочного района № 11 – Комаровский.

Василий Малков родился 17 апреля 1924 года в Тюмени в семье железнодорожника. Заявление о зачислении в ряды Красной Армии он написал в первый день войны – 22 июня. Его направили учиться в Новосибирское пехотное училище.

После окончания училища молодой офицер был направлен для прохождения военной службы в 99-ю Краснознаменную дивизию.

Участвовал в боях на Сталинградском, Донском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах в составе 99-й Краснознаменной дивизии, позже переименованной в 88-ю Краснознаменную Запорожскую ордена Богдана Хмельницкого, ордена Суворова стрелковую дивизию. Дважды был контужен и один раз ранен. Победу уже комбат Василий Малков встретил в пригороде Берлина.

Награжден орденами Суворова III степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

После демобилизации в 1946 году приехал в Тюмень. Работал на тюменском фанерном комбинате, рыбокоптильном заводе, на железнодорожной станции Тюмень, председателем Новозаимского райисполкома, руководителем отдела промышленности и строительства Ялуторовского горкома КПСС, управляющим дорожно-строительным трестом станции "Тюмень", начальником производственного объединения "Тюменьавтодор".

Инициативная группа отмечает, что Василий Прокопьевич Малков внес большой вклад в развитие Тюмени. С 1956 по 1978 годы по его инициативе и под его руководством было построено более 55 тыс. кв. метров жилья, в том числе в Тюмени – 16 тыс. кв. метров, пять общеобразовательных школ, три детсада, три кинотеатра, два дворца культуры, больничный и архивный комплексы.

Уже в мирное время Василий Малков был награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы, имеет знак "Почетный дорожник РСФСР", медалью "За освоение целинных земель", большой серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ. В год 60-летия Победы Василию Прокопьевичу Малкову присвоили звание Почетного гражданина Тюмени. Он ушел из жизни в 2014 году.

Тюменцам предлагают выразить свое мнение по поводу этой инициативы. Все желающие до 7 марта могут направить в письменной и (или) устной форме свои предложения по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии Светлана Сомова), телефон 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.

Борис Олейник