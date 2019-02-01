Определены победители олимпиады школьников по праву

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Учащиеся 9 классов ялуторовской школы № 1 Полина Бусыгина и Мария Прусак стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В параллели 10 классов – Илья Тимуш из гимназии ТюмГУ, среди 11-классников – Ксения Анисимова из тобольской школы № 9.

В 2019 году школьникам предстояло решить сложный кроссворд, показать широкий кругозор и знания всех отраслей права, ощутить себя настоящими юристами, решая практические задачи, и подробно разбирая процессуальные вопросы.

Кроме этого, в честь 25-летия Конституции Российской Федерации на олимпиаде выделили отдельную номинацию – за знание документа, обладающего высшей юридической силой в стране. Несмотря на то, что вопросы были крайне сложными, школьники успешно справились с данным блоком, правильно выполнив 80 % заданий.

В числе призеров олимпиады – семеро ребят из тюменских школ № 5 и № 70, гимназий № 1 и № 5, областной физико-математической школы, Казанской школы, лицея и гимназии Н. Д. Лицмана Тобольска.

Добавим, торжественная церемония награждения пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) 2 марта в 14 часов.