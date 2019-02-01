В Ишиме потушили условный пожар на нефтебазе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тактические учения по тушению условного пожара прошли на территории ишимской нефтебазы, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, загорелся резервуар с дизельным топливом. После поступления сигнала о пожаре из административного здания были эвакуированы специалисты учреждения. Через несколько минут к месту условного пожара прибыли все службы РСЧС.

В учениях были задействованы силы личного состава, средства 53 пожарно-спасательной части. Всего 36 человек, почти два десятка единиц различной спецтехники. Впервые в тактическом сценарии участвовал пожарный поезд станции Ишим. Ликвидация возгорания производилась на четырех участках, которым были поставлены определенные задачи. В частности по охлаждению горячего резервуара и его тушению. Чрезвычайная ситуация была ликвидирована за один час 15 минут.

За действия в этой обучающей ситуации представителем управления МЧС России по Тюменской области поставлена оценка удовлетворительно.